Il bimbo di tre anni esce dalla finestra e si arrampica sul condizionatore di un edificio

https://t.co/Jsa46jLK6w



Mercoledì 18 Settembre 2019, 15:52

A New York un bambino di tre anni è uscito dalla finestra di un 13° piano e si è aggrappato all'impianto dell'aria condizionata. L'agghicciante scena, secondo quanto riferito da ABC News, è stata catturata sabato scorso.Nelle immagini, registrate da un vicino, è possibile notare il bambino aggrappato pericolosamente al condizionatore mentre diverse persone guardano terrorizzate la scena.Dopo aver avvisato la polizia, una vicina di casa è corsa nell'abitazione del bambino per allertare la mamma del piccolo che a quanto pare non era a conoscenza di quello che stava accadendo.La donna ha spiegato alla CBS che suo figlio di tre anni soffre di autismo e che è riuscito ad aprire la protezione in plastica, uscendo dalla finestra.La polizia di New York ha aperto un'indagine sull'evento.