Salta da una banchina all'altra nella metro di New York

Tu chiamale se vuoi... deviazioni. Il salto da una banchina all'altra nella metropolitana di New York resterà in cima, o in fondo, al curriculum di questo youtuber americano. Nello specifico di "Kiing Spider". Il video è stato pubblicato qualche giorno fa sui social e ritrae il ragazzo in questa folle disciplina improvvisata nei sotterranei della Grande Mela. «Ho quasi perso il mio treno» ha scritto l'influencer. Ma forse ha perso definitivamente la testa.