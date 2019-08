La sfida del sindaco di New York: vuole chiamare «Obama avenue» la strada della Trump Tower

Pensare che si tratti solo di stima e graditudine per l'ex presidente degli Usa è forse eccessivo. New York vuole intitolare una via a Barak Obama, e fin qui nulla di strano: scelti due isolati della Quinta Strada di Manhattan. Ma non due isolati qualsiasi, bensì quelli che corrispondono all'indirizzo della Trump Tower sulla Fifth Avenue, ossia tra la 56ma e la 57ma strada. L'idea è nata quasi per scherzo, come una provocazione, ma in poco tempo ha superato le 400 mila firme per una petizione lanciata su MoveOn.org. La proposta è quella di rinominare «725 Barack H. Obama Avenue» il tratto di strada dove appunto si trova il grattacielo che porta il nome dell'attuale presidente degli Stati Uniti. E per Donald Trump non v'è dubbio che sarebbe la beffa più grande. La Grande Mela non è la prima città americana a volere onorare e tenere vivo il nome del 44mo presidente degli Stati Uniti. Non molto tempo fa, infatti, Los Angeles ha rinominato un pezzo di autostrada "Barack Obama Highway".

Lunedì 19 Agosto 2019, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 20:11

