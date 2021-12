Nick Cannon, l'annuncio in lacrime in diretta: «Mio figlio di 5 mesi è morto di tumore al cervello»

Nick Cannon, rapper e conduttore televisivo, noto anche per essere stato il presentatore nelle edizioni di America’s Got Talent dal 2009 al 2016 e protagonista del suo programma televiso The Nick Cannon Show, ha fatto un annuncio in diretta che ha scosso il mondo dello spettacolo. Il 41enne di San Diego ha raccontato che il suo figlio più giovane, Zen di 5 mesi, è morto di cancro al cervello. Nel corso della puntata Cannon ha parlato di come lui e la sua famiglia hanno scoperto che Zen stava combattendo contro l’idrocefalo, una forma di cancro al cervello. Dopo che il bimbo continuava a dare segni di insofferenza, attravreso diveris disturbi, i genitori lo hanno portato dal medico e lì hanno scoperto la terribile verità.

Zen aveva un accumulo di liquidi nella testa ed era un tumore maligno. Il bambino ha subito un intervento chirurgico al cervello, oltre al drenaggio del liquido. Poi il rapper ha raccontato di come le cose fossero improvvisamente precipitate: Ci siamo svegliati domenica e siamo andati al mare con lui e Alyssa e poi sono dovuto tornare a New York per lo spettacolo». Una vicenda drammatica quella che ha sconvolto la sua famiglia, ma Nick Cannon ha dimostrato molto coraggio nell’affrontarla insieme al suo pubblico. Cannon ha poi detto di aver tenuto in braccio suo figlio per l’ultima volta questo fine settimana, aggiungendo che è al lavoro così presto perché questo è tutto ciò che sa fare. Quindi ha definito la morte del bambino una “celebrazione della vita”.