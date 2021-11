Nicola Di Bari: la prima cosa bella, la nascita di mia figlia. Il racconto su un capolavoro

La prima cosa bella è stata la figlia, prima ancora che la canzone. Lo ha raccontato Nicola Di Bari questo pomeriggio nel corso della trasmissione "Oggi è un altro giorno", intervistato dalla conduttrice della trasmissione, Serena Bortone. Si chiama Ketty la primogenita del cantante, avuta dalla moglie Agnese Girardello. Poi sono venuti alla luce gli altri tre figli della coppia, Nicoletta, Arianna e Mathis. Era il 1968 e il cantante era in tournée con il Cantagiro e la sua canzone era "Eternamente".

«Quando me la portarono dissi: porca miseria, ma questa è mia. E parlando con mia moglie le disse: questa è la nostra prima cosa bella». Così ha raccontato il cantante. Nel corso della trasmissione la stessa Ketty è intervenuta con un videomessaggio: "Sono orgogliosa di te. Sei la stella che illumina la mia vita fin dalla nascita".

"La prima cosa bella" è stato presentato nel 1970 al Festival di Sanremo, nel quale fu presentato in doppia esecuzione da Nicola Di Bari e i Ricchi e Poveri e raggiunse la seconda posizione. La versione di Nicola Di Bari raggiunse il primo posto della hit parade italiana. Nel 2010 il brano musicale è tornato al successo come colonna sonora dell'omonimo film di Paolo Virzì, reinterpretato da Malika Ayane.

Due Festival di Sanremo vinti consecutivamente

Nicola Di Bari, nome d'arte di Michele Scommegna, è nato a Zapponeta, un centro di poco più di tremila abitanti in provincia di Foggia, il 29 settembre 1940. Ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive: la prima volta l'anno successivo a "La prima cosa bella", nel 1971 con "Il cuore è uno zingaro" e nel nel 1972 con "I giorni dell'arcobaleno". Nella sua carriera ha vinto anche Canzonissima nel 1971. È uno dei cantanti italiani più noti all'estero, in particolare in America Latina.

Il cammeo per Checco Zalone

Nel 2020 Nicola Di Bari ha recitato nel film campione di incassi di Checco Zalone, "Tolo Tolo": interpreta lo zio del protagonista, smanioso di incassare il risarcimento dello Stato per la morte presunta del nipote.