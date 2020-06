Nina Moric mostra il suo nuovo compagno: «Non appartiene a questo mondo di m***»

Ultimo aggiornamento: 11:18

ha un nuovo compagno. L'ex modella ha volutol suo nuovo amore dopo la fine della turbolenta relazione con Luigi Mario Favoloso . Nina ha postato una foto in cui si vede abbracciata a un misterioso uomo e con la didascalia "Tu tiri fuori la donna che è in me".Per la Moric gli ultimi anni non sono stati facili: tra la perdita della custodia di Carlos, il rapporto burrascoso con l'ex marito Fabrizio Corona (quasi un sosia del suo nuvo compagno) e la relazione tormentata con Favoloso. Piano piano Nina ha saputo rimettere a posto tutti i tasselli della sua vita, ricostruendo un rapporto stabile con Fabrizo per amore di Carlos che ora è tornato a vivere da lei e mettendo fine a una relazione che, stando ai suoi racconti, era diventata addirittura violenta. In questo periodo di ritrovata serenità ha trovato anche l'amore.Subito i followers si sono incuriositi e hanno chiesto alla Moric chi fosse il suo compagno. Lei ha risposto precisando: «Non volevo ostentare nulla, non lo sapeva nessuno, tanto nemmeno sanno chi sia». Il misterioso partner infatti non apparterrebbe al mondo dello spettacolo, lavora come imprenditore e sembra non abbia alcuna voglia di apparire in pubblico. Questa cosa sembra che sia uno degli aspetti che più apprezza Nina che in un'altro commento sottolinea: «Non appartiene a questo mondo di mer*a».