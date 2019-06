Nina Moric rovinata dal parrucchiere, Federico Fashion Style recupera il lavoro di un ex assistente

Venerdì 7 Giugno 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2019 18:23

Une i suoierano un disastro.si è lasciata convincere da un ex assistente del noto parrucchiere delle star, su un cambio di look, ma il risultato è stato tremendo, come mostra lo stesso hair stylist sui suoi social.Federico è molto amato dalle star che spesso si rivolgono a lui per cambi di look e cura dei capelli. Così ha sempre fatto anche Nina Moric che però, in questo caso, era stata contattata da un ex assistente del parrucchiere che la invitava a provare nuovi trattamenti. L'ex modella croata, sempre pronta a reinventarsi, ha accettato, ma il risultato è stato pessimo, tanto da dover correre da Federico per farsi aiutare e risolvere il problema.Nello specifico a Nina era stato fatto uno shatush troppo marcato, con un effetto decisamente poco elegante e le erano state applicate delle extention in modo posticcio. «mia cliente e mia cara amica da anni! Ha deciso dietro mille telefonate di miei ex collaboratori di andare nel loro salone e avete visto nelle storie e post precedenti che disastro le avevano combinato ... ma come dice Nina il primo amore non si scorda mai».Federico ha spiegato cosa era accaduto: Non so chi sia l’artefice di questo danno.... parrucchieri che si credono stilisti di fama internazionale.... e guardate che lavori che fanno oltre tutto a persone che sono molto in vista.... e poi si permettono anche il lusso di giudicare il lavoro degli altri chiamando poi persone che vengono qui nei miei salone per costringerli di andare nei loro saloni promettendo di uscire come delle principesse! E meno male che questo e’ il risultato! Ma questa è’ la colpa mia...perché sono una persona talmente tanto umile che ai miei ex collaboratori gli ho sempre dato l’opportunità di fare cose prestigiose come seguire personaggi dello spettacolo senza mai tenerle solo per me perché per me le persone dello spettacolo sono come le clienti non famose e i miei dipendenti devono sentirti realizzati sin da subito! Poi però quando vanno via si sentono i più bravi del mondo e si permettono il lusso di poter chiamare le clienti del salone e promettere delle magie.... infatti vedo il risultato finale! Mi viene da ridere ah ahhahahahah». L'intervento su Nina è stato miracoloso e il risultato finale degno di un grande professionista che ha saputo schiarire lo shstush con prodotti naturali che non rovinassero ulteriormente il capello e mettere nuove extention.