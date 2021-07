Nino D'Angelo, un nonno speciale: «Appena nato già campione d'Europa!»

Nino D'Angelo nonno per la quarta volta, ha finalmente abbracciato il piccolo Gaetano, 3 chili e 800 grammi di gioia.

«Campioni d'Europa!» Ribadisce «Campioni d'Europa! Appena nato e già sei campione d'Europa!» esulta il cantante rivolgendosi al piccolo che riposa nel carrozzino.

Ecco il video postato sul suo profilo personale Instagram.

Un nonno speciale, dunque, che festeggia la nascita del nipotino, figlio di Antonio D'Angelo, conosciuto come Toni, regista di “Calibro 9”, e contemporaneamente la vittoria della Nazionale Italiana in finale all'Europeo 2020 contro l'Inghilterra.

Come per milioni di italiani anche per il noto caschetto d'oro napoletano è stato un momento di grande festa. Una vittoria come non accadeva da tempo, che ha permesso di esultare tutti gli Italiani, anche i più piccoli.