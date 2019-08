Il nipote vuole cambiare vita, convince la nonna di 89 anni a viaggiare insieme alla scoperta dei parchi

Giovedì 15 Agosto 2019, 21:17 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2019 23:26

In viaggio con nonna. Non è un remake del film di Carlo Verdone e Alberto Sordi ma la splendida avventura che Brad Ryan sta facendo vivere alla nonna Joy di 89 anni. L'avventura, in realtà, è iniziata diversi anni fa nello Stato Usa dell’Ohio, quando il nipote, 30enne veterinario, ha proposto alla nonna che aveva lavorato fino all'età di 80 anni, di viaggiare insieme.Nonna Joy aveva dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia, perdendosi coste, montagne e posti meravigliosi da vedere, così suo nipote ha voluto recuperare. Joy non solo non aveva mai visto il mare, ma il nipote ha spiegato che non aveva neppure ammirato mai una montagna o la sabbia. Brad, dopo il suicidio di un suo amico, ha deciso che nella sua vita qualcosa doveva cambiare e ha deciso di farlo aiutando l'amata nonna a vedere il mondo.Insieme al nipote la nonna ha vissuto splendide avventure: ha dormito in una tenda, visitato i parchi, visto la costa e i due non hanno alcuna intenzione di smettere. Il loro scopo è vedere tutti i 61 parchi degli Stati Uniti, per ora sono a quota 29, ma contano di visitare gli ultimi parchi il prossimo anno, quando nonna Joy spegnerà 90 candeline.