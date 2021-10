No Green pass a Roma, Jared Leto in vacanza a Roma finisce coinvolto negli scontri: «Asfissiato dai lacrimogeni»

Il premio Oscar e leader dei Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, arriva a Roma e si ritrova in mezzo agli scontri nella manifestazione No Green Pass. L'attore e musicista statunitense ha documentato su Instagram la sua disavventura nel centro della Capitale, con una serie di video realizzata nella giornata segnata dalle violenze. «Mi sono ritrovato in mezzo ad una protesta in Italia - scrive nelle sue stories su Instagram - Da quello che ho capito, riguardava obbligo di vaccino e green pass. Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la serata», scrive, presentando video e foto della movimentata serata romana.

Le stories su Instagram

Nessuno nel caos delle proteste lo ha riconosciuto, in questo modo l'artista indisturbato invece di ritirarsi nell'hotel in cui soggiornava, ha in parte documentato la serata di scontri nel cuore di Roma. Ha ripreso un ferito con la testa sanguinante, l’assalto di uno dei manifestanti ad un’auto blu e i blindati delle forze dell'ordine tentavano, in qualche modo, di bloccare la folla. L’attore, che a breve, in un nuovo film, vestirà i panni di Paolo Gucci nella pellicola di Ridley Scott, House of Gucci interpretata da Lady Gaga, è un assiduo frequentatore dell'Italia. Ogni anno passa almeno un mese di vacanza tra Roma la Sardegna e Milano.