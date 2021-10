No vax in corteo: «Come mai i senzatetto non muoiono?». Un clochard: «Perché sono vaccinato, idiota»

Sembra la scena di un film comico. Ma è tutto vero, documentato da un video diffuso sui social e diventato virale in pochissime ore. Nel corso di un corteo No Vax sulla Hollywood Boulevard, a Los Angeles, una manifestante con megafono urla: «Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il Covid? Diavolo, no! Come mai?». Un clochard di passaggio le risponde: «Perché sono vaccinato, stupida idiota». Il video, che documenta una manifestazione dello scorso sabato 2 ottobre, è stato pubblicato su Twitter dal profilo "Film The Police LA" e in poco tempo è diventato una sorta di manifesto a favore della campagna di vaccinazione anti-Covid negli Stati Uniti.

La risposta epica del clochard alla manifestante No Vax

Il senzatetto protagonista della scena si chiama Ray e, stando a quanto si legge nei commenti del post, è conosciuto e molto benvoluto nella zona. Dopo la diffusione del video è stata avviata una raccolta fondi per aiutarlo a comprarsi un telefono e richiedere dei documenti. L'esilarante risposta di Ray alla manifestante negazionista ha ricevuto like e condivisioni da ogni parte del mondo. Una battuta con tempi comici degni di un film: non stupisce, dunque, che il viralissimo scambio di vedute fra il senzatetto e la No Vax si sia verificato proprio sulla strada del cinema a Hollywood.

Alessio Esposito