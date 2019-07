Il ritorno di Noemi Letizia: l'ex Papi girl lancia il suo profumo sulla nave Tortuga

Venerdì 5 Luglio 2019, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una festa a bordo della nave Tortuga per presentare il suo profumo. L’ha organizzata Noemi Letizia - tra le protagoniste di un reality tv tutto napoletano in onda dalla prossima stagione - raccogliendo oltre cento amici per una lunga notte da ballare sul mare. Un dj in console e tanto champagne per brindare alla nuova essenza della ex «papi girl».