Noemi Letizia: dal reality in tv al training psicologico

«Sto accompagnando Genny al suo primo giorno di scuola: ci sentiamo appena dopo e ti dico tutto sul mio nuovo lavoro!»

E poco dopo in una mattina d’inizi settembre l’ex Real Housewife ci racconta al telefono come durante quest’ultimo anno a cavallo del lockdown sia riuscita a cambiare pelle.

Rifiutando l’ingaggio nella seconda edizione del popolare reality per l’assenza di Alessandra Rubinacci, scouter e mentore di tutte le protagoniste, Noemi Letizia ha ripreso in mano la sua aspirazione di donna in carriera e ha deciso di mettere finalmente in campo la sua laurea magistrale in psicologia clinica e del lavoro. Mamma di Beatrice, Valerio e Genny, reduce da due game over sentimentali, ma forte di un’esperienza come imprenditrice nella cosmesi col suo profumo “Donna” e un’altra seppur breve come imprenditrice nella ristorazione con la gestione di una pizzeria in centro Napoli, la bella trentenne di Portici ha deciso di conseguire un master in Life & Family Coach, frequentato via skype durante nove dei mesi di quarantena. Risultato? Una nuova e smagliante professione come assistente e trainer psicologica, molto en vogue negli Stati Uniti e ancora in fase d’avviamento qui in Italia (specie al Sud).

«Un esperto life coach è la soluzione alle tensioni e le inquietudini quotidiane: nella carriera lavorativa, nelle relazione amorose, amicali o familiari, nella cura dell'aspetto fisico, nella gestione dello stress. Col metodo acquisito un life coach è in grado di portare l'utente alla risoluzione del problema in poche sessioni, di media cinque: la chiave giusta per ritrovare la via.