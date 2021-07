A Shaoxing, città della provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, una donna è stata arrestata dalla polizia dopo aver commesso 50 infrazioni stradali a bordo dell'auto del suo ex compagno, per vendicarsi del fatto che lui ha fruscamente interrotto la loro relazione, secondo quanto riporta The Global Volte.

