Chiamano la bimba come una società che offre Internet e vincono 18 anni di WiFi gratis

Una coppia svizzera ha dato come un secondo nome alla loro figlia, aggiungendo al primo Twifia, che è quello di un famoso privider il quale offre diciotto anni di WiFi gratuito a quei genitori che decidono di chiamare i figli in questo modo, secondo quanto riporta il portale LADbible.

Navigando su Internet, il padre della piccola ha saputo dell'offerta dell'azienda su Facebook e gli è sembrata una buona opportunità. A seconda delle condizioni del fornitore, chiunque chiami il proprio bambino Twifus, se è un maschietto, o Twifia, se è una femminuccia, e lo dimostra con una foto del certificato di nascita, può beneficiare della promozione.

LEGGI ANCHE Covid, guerra dei vaccini a colpi di fake news per avere più clienti

I genitori, che vogliono restare anonimi, non hanno voluto rivelare il nome completo della piccola, sostenendo «non vogliamo giustificarci perché l'accusa di aver venduto il nome di nostra figlia ci colpisce molto», hanno spiegato. Assicurano, comunque, che il denaro risparmiato per il servizio Internet che avrebbero dovuto pagare lo verseranno su un contro intestato alla bambina. «Ci sono nomi molto peggiori, e quanto più spesso diciamo Twifia, più il nome suona amichevole!», ha confessato la donna.

Il capo di Twifi, Philippe Fotsch, ha confermato che la sua azienda pagherà la coppia fino al 2038, anche nel caso in cui la società fallisca. «È una questione d'onore», ha dichiarato, precisando che l'offerta rimane in vigore nel caso in cui qualcun altro volesse approfittarne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA