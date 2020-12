Nonna di 80 anni sfrutta le sue abilità nelle arti marziali per difendersi da due giovani ladri

Il 17 novembre, due giovani hanno aggredito un'anziana donna di 80 anni, nella sua casa nel comune di Agde, nel sud della Francia.

I due erano convinti che la donna di origine belga fosse ricca e quindi avevano programmato di rapinarla. In realtà si è rivelata una modesta villa sul fiume Hérault, secondo quanto riferito da France Bleu. Tuttavia, questa errata convinzione non è stato l'unico ostacolo alla realizzazione di un ricco colpo.

I due giovani ladri, infatti, non sapevano che la donna è un'abile lottatrice di arti marziali.

Quel giorno uno dei due aggressori di 21 anni, ha suonato alla porta dell'anziana, indossava un casco da motociclista e era armato di una pistola semiautomatica. La donna, descritta dai media francesi come una maestra nelle arti marziali, ha aperto la porta trovandoselo di fronte e invece di ritirarsi, lo ha preso a calci nei testicoli ripetutamente.

Mentre il giovane cercava di contenerla, la donna lottava con tutte le sue forze e urlava per allertare i vicini. Tre persone sono accorse per aiutarla e, quando sono arrivate, l'aggressore stava, tentando l'ultimo colpo per afferrare i gioielli che indossava l'anziana per poi fuggire in sella a una moto rubata insieme al suo socio. Alla fine, però, i due si sono allontanati senza sottrarre nulla.

Uno dei due è stato arrestato la scorsa settimana dopo che molte delle sue impronte digitali sono state rilevate nei dintorni dell'abitazione della donna. L'altro aggressore che l'ha affrontata è stato condannato in passato cinque volte, anche per rapina aggravata, prima di essere rilasciato lo scorso aprile. Ora l'uomo rischia fino a 20 anni di carcere, per i quali ha chiesto il rinvio del processo in tribunale per preparare la sua difesa. Entrambi i criminali sono stati posti in detenzione preventiva in attesa del processo.

