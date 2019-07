Nonna Carolina compie 100 anni, il Rione Sanità in festa

Martedì 16 Luglio 2019, 14:26

Il Rione Sanità festeggia i 100 anni di nonna Carolina. Un traguardo importante quello raggiunto da Carolina Dionisi, nata ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, il 14 luglio 1919, nello stesso giorno di nascita di Lino Ventura, ex campione europeo di lotta greco romana e attore cinematografico. Proprio come lui l’arzilla vecchietta è stata una vera lottatrice nella vita: avendo vissuto in prima persona il periodo del secondo conflitto mondiale e le successive conseguenze che ne scaturirono, oltre a tutti gli avvenimenti che si sono succeduti nel secolo scorso.Venuta alla luce poco dopo la fine della prima guerra mondiale, nel periodo in cui l’allora re d’Italia Vittorio Emanuele III emanava la legge che stabiliva le norme relative alla capacità giuridica delle donne, da adolescente, la signora Carolina si trasferì nel cuore antico di Napoli, precisamente in vico Lammatari al Rione Sanità. Ed è proprio in uno dei vicoli più antichi del quartiere che la giovane Carolina, durante i bombardamenti, nel correre da un rifugio all’altro, conobbe l’amore della sua vita: un giovanissimo poliziotto, Vincenzo Ciardi, che sposò subito dopo la fine della guerra. Dalla loro unione nacquero quattro figli (due maschi e due femmine).Trasferitasi a Marano, rimase vedova nel 1980, dopo aver condiviso con il suo Vincenzo 35 anni di matrimonio. Un esempio di vita quello della signora Carolina, all’insegna del rispetto e dei valori familiari che, per spegnere le sue centesime candeline, per l’umiltà che l’ha sempre contraddistinta, ha voluto festeggiare in casa sua senza troppo clamore, circondata dall’affetto dei suoi figli, dei sette nipoti e degli undici pronipoti.