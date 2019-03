Nonna in menopausa partorisce il bimbo della figlia senza utero: il neonato concepito in provetta

Le ovaie della ragazza però funzionano normalmente, per cui è stato possibile per lei e il marito Adam sfruttare la fecondazione in vitro e creare un embrione, poi impiantato nell'utero della madre.



Emma si trovava peraltro già in menopausa, ma è stata in grado di portare avanti la gestazione. Il 16 gennaio è nata Evie Siân Emma Smith, una bambina sana, del peso di quasi 3 chili e mezzo, nata con parto cesareo.

Venerdì 29 Marzo 2019, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA