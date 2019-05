Lunedì 13 Maggio 2019, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa per i 102 anni di Michelina Morena tra torte, applausi e anche balli con la nonnina davvero scatenata. La signora è ospite della Comunità Sant'Anna di Monte San Giacomo e qui si è tenuta la festa in suo onore, in presenza dei familiari e dell'amministrazione comunale. "Questa festa mi dà l'occasione per ringraziare gli operatori ed il gestore della Comunità Sant'Anna di Monte San Giacomo - scrive il sindaco Raffaele Accetta -. La Comunità Sant'Anna è una seconda famiglia per gli anziani ospitati e senza dubbio un esempio di buona pratica nel settore dell'assistenza".Un video mostra come l'arzilla signora a 102 non ha perso il gusto di ballare.