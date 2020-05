Nonnina trascina a mani nude e con grande freddazza un cobra vivo

Grandma that’s not the way to treat a COBRAūüė≥ pic.twitter.com/RkQg8gdBQk — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 26, 2020

Un'anziana donna indiana continua a raccogliere commenti positivi e elogi in Rete per la freddezza con cui ha affrontato un cobra. La nonnina, infatti, si è sbarazzata del pericoloso serpente trascinandolo, incurante del pericolo, per diversi metri.

Una funzionaria del servizio forestale indiano, Susanta Nanda, ha pubblicato un video sul suo account Twitter che documenta l'insolita scena.

Il video, che ha attirato l'attenzione di NDTV, è diventato virale in Rete. Dalle immagini si può vedere l'anziana donna che con passo deciso avanza lungo la strada di un villaggio trascinando il serpente velenoso, per poi gettarlo dietro una capanna come se fosse spazzatura.



