Notre-Dame, la bimba gioca col papà prima dell'incendio: la foto condivisa migliaia di volte, ecco perché

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK — Brooke Windsor (@brookeawindsor) 16 aprile 2019

@ everyone in my dm’s:

-I do not know for sure if it was a dad and daughter, it’s simply the dynamic I observed from them while debating on interrupting this moment. It may be an uncle, brother, friend, who knows until we find them.

-It was taken at 5:57 local time

(1/?) — Brooke Windsor (@brookeawindsor) 16 aprile 2019

-No, I have not been able to find the folks in the photo but I am hopeful. Twitter sure knows how to step up 🤗

-Yes, you may share this photo as you wish. Help us find the man and child 💕 — Brooke Windsor (@brookeawindsor) 16 aprile 2019

Mercoledì 17 Aprile 2019, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 13:12

Unachecon un un, molto probabilmente il padre, davanti alla. Tra le foto simbolo della drammatica giornata di lunedì scorso ac'è anche questo scatto, realizzato da una turista al momento di lasciare, appena un'ora prima del drammaticoche ha parzialmente distrutto una delle cattedrali più famose al mondo. L'immagine, condivisa sui social, è diventata virale per un motivo preciso.A realizzare e pubblicare lo scatto è stata una turista, Brooke Windsor, che aveva apprezzato la scena gioiosa e deciso di immortalare quell'felice con la sua. Un momento di felicità e serenità, appena prima del dramma: la turista non poteva sapere che, alla luce dell'successivo, quello scatto avrebbe acquisito nuovi e diversi significati.Per questo motivo, la ragazza che ha scattato la foto sta provando, grazie ai social, a risalire all'identità dell'uomo con la bambina: «Stavo per chiedere a quel papà se la voleva, poi ci ho rinunciato e ora vorrei averlo fatto. Aiutatemi a ritrovarlo». La foto, condivisa su, ha superato i 400mila 'like' e i 200mila 'retweet' in poco più di 24 ore. La stessa turista ha poi aggiunto: «La foto è stata scattata alle 17.57. Ovviamente non sono certa che si tratti di un papà con la figlia, l'ho supposto e ho pensato di chiedere direttamente a quell'uomo ma non ho voluto interrompere quel momento. Potrebbe trattarsi anche di uno zio, di un fratello, di un amico: finché non lo troviamo, chi può dirlo?».La foto è diventata virale, ma finora, a poco più di 24 ore di distanza dalla pubblicazione del tweet, l'uomo e la bimba immortalati in un attimo di felicità prima di un dramma non sono ancora stati individuati. Brooke Windsor, infatti, in un tweet ha spiegato: «Non sono ancora riuscita a risalire all'identità di quell'uomo con la bambina ma resto fiduciosa, Twitter ha una forza clamorosa per queste cose. Sentitevi liberi di condividere l'immagine, aiutateci a trovarli».