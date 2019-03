Nudo in coda all'aeroporto di Mosca, uomo viene arrestato

Domenica 24 Marzo 2019, 13:33

La polizia dell'aeroporto di Domodedovo di Mosca ha fermato un uomo completamente nudo mentre tentava di salire a bordo di un aereo per la Crimea.Il filmato che è stato postato sui social, creando molto scalpore. Le immagini diventate virali mostrano l'uomo in coda mentre attende che gli vengano controllati i documenti per potersi imbarcare. Lo stravagante passeggero, tuttavia, appare del tutto tranquillo, come se il fatto di essere nudo fosse qualcosa di normale e per niente insolito. Secondo un testimone, l'uomo ha spiegato che i vestiti «peggiorano l'aerodinamica del corpo».