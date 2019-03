Mercoledì 27 Marzo 2019, 15:18

Nunzia Esposito la modella aversana di 23 anni vincitrice del titolo di Miss Intercontinental Italia debutterà in tv. La vedremo su Canale 5 venerdì 29 marzo in prima serata a “Ciao Darwin”, la trasmissione presentata da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.«Una esperienza indescrivibile e senza dubbio divertente - spiega la modella - conoscere e lavorare accanto a Bonolis e Laurenti è stato un grande sogno, le categorie a confronto nella mia puntata saranno le cime contro le rape - ha dichiarato Nunzia - Ho rappresentato la categoria delle rape, nonostante io sia una studentessa, perché non mi piace avere la presunzione di definirmi migliore di altri, perché non è il mio titolo di studio a rappresentarmi ma la mia personalità, il mio carisma e i miei valori. Ci sarà da divertirsi e trascorrere qualche ora spensierata davanti al piccolo schermo».