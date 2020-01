​Nunzio Bellino, napoletano speciale incanta Rai1 e diventa protagonista di un corto internazionale

LEGGI ANCHE

Nunzio Bellino attore personaggio capace, caparbio e di gran talento si divide tra cinema e televisione. Dopo aver fatto parlare di sè i media nazionali ed esteri conquista Rai1 ospite d'eccezione della padrona di casa di Storie Italiane, la brava e professionale Eleonora Daniele nella puntata dello scorso 10 Gennaio 2020.L'uomo di spettacolo, attivista contro ogni forma di violenza intervistato dalla Daniele racconta la sua storia personale.«Soffro di una sindorme rara, la Sindrome di Ehlers Danlos, che colpisce il tessuto connettivo, la mia pelle è super elastica, per questa patologia sono stato deriso e bullizzato dai miei " amici" che mi hanno accusato di essere un mostro, sono stato male non riuscivo neanche a dormire la notte, provavo disgusto ad entrare anche sui social, però grazie alla mia forza e al regista Giuseppe Cossentino che realizzato Elastic Heart, il cortometraggio che porta a conoscenza la mia patologia e denuncia i soprusi subiti ho trovato il mio lieto fine nell'arte e nello spettacolo» racconta commosso l'attore. La Daniele ribatte: «Mi vergogno per le persone che ti hanno deriso, da oggi Nunzio voglio che diventi uno dei simboli della nostra trasmissione per la lotta contro il bullismo e l'ignoranza».Nunzio Bellino, da artista di spessore a quel punto ha recitato un coinvolgente e commovente monologo sulla diversità lanciando un grande messaggio in tutta Italia supportato da Vladimir Luxuria ospite in studio ed è stato premiato con ascolti record.Un grande successo per Bellino che ha ricevuto attraverso i social tantissimi messaggi per il coraggio e la forza con il quale affronta la propria disabilità, lottando ogni giorno e mettendosi a servizio della cultura e dello spettacolo con il solo scopo di lanciare messaggi belli e positivi.Storie italiane, ancora una volta, ha lanciato un messaggio chiaro contro ogni forma di bullismo e violenza confermandosi trasmissione leader del daytime di Rai1.Intanto Bellino è inarrestabile, dopo il grande successo di "Elastic Heart" lo ritroviamo su un set internazionale, protagonista in un ruolo inedito di una nuova pellicola sociale firmata da Giuseppe Cossentino, girata tra Madrid e Napoli, dal titolo "Lucio".