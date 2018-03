Lutto a San Gregorio Armeno: addio a Titina Ferrigno, artista dei fiori

Lunedì 26 Marzo 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 17:22

È morta Concetta Ferrigno, istituzione di via San Gregorio Armeno. Artista dei fiori in cartapesta aveva trasformato la sua passione in un lavoro. Sordomuta dalla nascita amava comunicare con la sua arte e accoglieva turisti e cittadini nella sua allegra botteganel cuore del centro storico, in via San Gregorio Armeno la strads così famosa per l'arte presepiale. Titina Ferrigno, vedova e senza figli era la zia del maestro presepiale Marco, sorella dell'indimenticato Giuseppe. Avrebbe compiuto 95 anni il prossimo 2 giugno.«Mia zia era una donna vitale - racconta il nipote Marco -, la sua bottega di fiori colorati era una tappa per tutti quelli che oltre all'arte presepiale volevano ammirare e comprare i particolari fiori in carta. Spero che la sua creatività non vada dimenticata e che la sua arte possa continuare ancora».