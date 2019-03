Mariano Di Vaio ricoverato in ospedale. Fan preoccupati. «Ecco come sta»

Giovedì 14 Marzo 2019, 19:53 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 21:04

Preoccupati i fan dell'influencer italiano con oltreDi Vaio infatti era sparito dai social, per poi riapparire con una foto in un letto d'ospedale. E viste i tanti messaggi dei follower, il suo ufficio stampa ha deciso di chiarire l'accaduto, dando informazioni sul suo stato di salute.Ecco il comunicato: «Viste le numerose notizie uscite questa settimana riguardo le condizioni di salute di Mariano Di Vaio con la presente sono a comunicare che nei giorni scorsi Di Vaio è stato ricoverato in ospedale per via diSenza entrare nei dettagli per rispetto della privacy con la presente comunico e rassicuro gli interessati che le condizioni di salute di Mariano Di Vaio sono stabili e sotto controllo. Questo pomeriggio è rientrato in famiglia presso la propria abitazione per recuperare le forze. Continuerà a fare controlli la prossima settimana; è in buone mani. La famiglia Di Vaio come da post pubblicato poco fa da Mariano Di Vaio sul proprio profilo Instagram, ringrazia per l’enorme affetto e interesse».Dopo il ricovero, su Instagram l'influencer aveva scritto: «, e non vogliamo mai staccare del tutto dai problemi dai pensieri e dalle decisioni importanti, nemmeno quando ce ne andiamo in vacanza.e ricorrono sempre i soliti danni come 5 anni fa quando rischiai il coma. Mi ero promesso che ci sarei stato attento, non avrei esagerato, ma purtroppo sono fatto così e quando faccio qualcosa la faccio bene e non è mai semplice».