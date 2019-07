​«Dio mio, per favore prenditi cura di lei», lo struggente messaggio del magnate per la figlia morta

Sabato 13 Luglio 2019, 15:57

Il magnate britannico Ben Goldsmith ha pubblicato un toccante messaggio sul suo account Twitter dopo la morte della figlia quindicenne, Iris Annabel Goldmith Rothschild, che ha perso la vita lunedì in un incidente mentre era in sella a un quad. L'adolescente stava facendo un giro nella tenuta di famiglia, nella contea di Somerset, in Inghilterra.​«Dio mio, per favore posso riavere la mia bellissima, luminosa e tenera bambina? Per favore, Dio», ha scritto l'uomo sul suo profilo Twitter. ​«E se non posso, per favore, prenditi cura di lei, la amo così tanto, così tanto, e sono così orgoglioso di lei. Sto così male che non riesco a descriverlo», ha continuato.Iris Annabel Goldsmith era l'ereditiera di una fortuna stimata intorno ai 394 milioni di dollari, dato che apparteneva alle due famiglie più potenti d'Europa, i Goldsmith e i Rothschild.Come riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, l'adolescente ha avuto un incidente, il quad sul quale stava facendo una passeggiata si è rovesciato e è rimasta intrappolata sotto al mezzo.