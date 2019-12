Vacanze pompeiane per il campione del mondo Fulvio Collovati

Vacanze pre-natalizie a Pompei per il campione del mondo Fulvio Collovati. Nonostante siano trascorsi 37 anni dalla vittoria mundial, Collovati è stato riconosciuto anche da chi nel 1982 non era ancora nato. Così tra selfie e autografi, tra un viaggio nel passato tra le antiche vestigia della città archeologica e una preghiera ai piedi della «Regina» del Rosario, Collovati non ha saputo resistere alla tentazione del dolce natalizio premiato tra i migliori tre d'Italia da «Re Panettone». © RIPRODUZIONE RISERVATA