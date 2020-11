La scuola che ha formato David Beckham vanta altre star tra gli ex allievi: il segreto del suo successo

David Becham, Harry Kane, James Alexandrou. Sono solo alcuni degli ex allievi illustri che la scuola londinese Chingford può vantare. Come riporta il sito MyLondon.News, l'istituto deve aver un metodo giusto ed efficace per aver educato questi personaggi di successo. La scuola ha lanciato due dei calciatori più famosi dell'Inghilterra negli ultimi due decenni e l'attore che ha interpretato Martin Fowler negli Eastenders tra il 1996 e il 2007.

L'ex capitano inglese David Beckham e l'attuale capitano Harry Kane hanno entrambi frequentato la Chingford Foundation School, attiva dal 1938. Con oltre 1.300 alunni, la scuola è orgogliosa dei suoi straordinari alunni e dell'eccellente istruzione. Sul sito web dell'istituto Jane Benton, amministratore delegato, scrive: «Quando varchi le porte della Chingford Foundation School, vieni subito a conoscenza della storia e del successo della nostra scuola».

La Chingford Foundation School ha prodotto un elenco impressionante di celebrità e personalità dello sport. David Beckham aveva le idee chiare sul sulo futuro quando frequentava la Chingford Foundation School. Oggi è una leggenda vivente dopo una carriera calcistica importante nel Manchester United e nella Nazionale. In un'intervista del 2007, Beckham ha dichiarato: «A scuola ogni volta che gli insegnanti chiedevano: Cosa vuoi fare quando sarai più grande? Dicevo: Voglio essere un calciatore. E dicevano: No, cosa vuoi fare veramente, per un lavoro?».

Harry Kane è uno dei calciatori più prolifici del pianeta, con ancora molti anni di gioco davanti a sé. Capitanando sia il Tottenham Hotspurs sia la Nazionale, incarna ciò che significa essere un leader. Nato a Walthamstow, ha frequentato la Larkswood Primary Academy fino al 2004 e poi la Chingford Foundation School. Negli annuari scolastici compare anche il nome di un altro calciatore. Si tratta di Dwight Gayle, che gioca per il Newcastle United.

