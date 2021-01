Belen, il gesto choc che spiazza i fan: «Non si fa, sei incinta...». La showgirl argentina ha condiviso su Instagram una foto che ha fatto subito il giro del web. Nell'immagine, un calice semivuoto, accompgnato da questa didascalia: «Che si rida, e che si beva, questo brindisi è mio, nessun me lo leva».

Nelle stories, Belen era in compagnia della sorella Cecilia, con la quale avrà trascorso probabilmente un sabato sera in famiglia. Ma è l'immagine del bicchiere ad attirare l'attenzione dei fan. «Belen sei incinta, non puoi bere alcol». E ancora: «Ma sei incinta e bevi?». In realtà, non è chiaro se il sul fondo del bicchiere ci sia vino o una bevanda analcolica. Inoltre la showgirl non ha ancora confermato la seconda gravidanza, anche se le indiscrezioni in merito sono tante.

Negli ultimi giorni, Belen era tornata a fare parlare di sé per una presunta frecciatina all'ex marito Stefano De Martino. «Io tutto quello che ho a questo mondo sono due cose, le palle e la parola e le ho sempre mantenute tutte e due – Scarface». Si tratta di un estratto del film scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino, ma in tanti ci hanno visto una frecciata al ballerino.

Secondo alcuni rumors, Belen sarebbe entrata nel quarto mese. Ciò vuol dire che il secondogenito arriverebbe prima dell'estate. La showgirl sarebbe al settimo cielo. «Sono felicissima - avrebbe detto agli amici - non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto».

