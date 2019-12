Obama, foto in famiglia per il Ringraziamento ma tutti notano la figlia Sasha: «Non è possibile»

Barack Obama posa insieme alla sua famiglia per il Giorno del Ringraziamento, ma un membro della sua famiglia gli ruba inevitabilmente la scena. E non si tratta della moglie Michelle, che ha pubblicato lo scatto su Instagram per fare gli auguri a tutti i follower.

Barack e Michelle Obama, insieme alle due figlie, Malia e Sasha, posano sorridenti per una foto capace di fare furore sui social: dopo quattro giorni, lo scatto ha quasi raggiunto quota 5 milioni e 700mila like. La foto, tuttavia, non è molto recente, essendo stata scattata nel maggio scorso, in occasione del diploma di Sasha Obama.

L'attenzione di molti follower, però, non si concentra sull'ex presidente degli Stati Uniti o su sua moglie, bensì su Sasha, la figlia minore di Barack e Michelle, che nella foto si trova proprio tra i due genitori, mentre la sorella maggiore si trova a sinistra del padre.

Sasha, che oggi ha 18 anni ed ha appena iniziato gli studi accademici all'università del Michigan, appare decisamente diversa rispetto a come l'abbiamo conosciuta. La secondogenita di Barack e Michelle Obama, infatti, non sembra più una ragazzina, ma una donna adulta e decisamente affascinante, anche grazie al vestito nero con uno spacco. Molti utenti si sono detti increduli: «Non è possibile, come ha fatto a cambiare così tanto in così poco tempo? È uno schianto!». C'è anche chi, però, non ha riservato commenti maligni: «Ha già fatto qualche ritocchino?».

