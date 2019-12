Elogio di Obama alle donne: «Il mondo sarebbe migliore se governato da loro»

Elogio di Barack Obama alle donne. Riflettendo su come sarebbe un mondo gestito in prevalenza da donne, durante un discorso tenuto a Singapore, l'ex presidente degli Usa ha concluso che a suo parere le cose andrebbero decisamente meglio se gli Stati fossero governati da donne. Obama ha affermato che sono «indiscutibilmente migliori» degli uomini, pur con tanti limiti. «Il fatto è che la maggior parte dei problemi nel mondo deriva da persone anziane, principalmente uomini, aggrappate a posizioni di potere. Ora donne, voglio solo che lo sappiate: non siete perfette, ma quello che posso dire è che siete indiscutibilmente migliori di noi (uomini)» ha detto.

«Sono assolutamente sicuro che se per due anni ogni nazione sulla terra fosse gestita da donne, vedremmo un miglioramento significativo in tutti i campi ... nello standard di vita e nei risultati», ha sottolineato, spiegando che «se si guarda il mondo e si guarda ai problemi che ci sono, di solito sono gli anziani a non togliersi di mezzo. È importante che i leader politici provino a ricordare a se stessi che sono lì per fare un lavoro, non sono lì per la vita, non sono lì per sostenere il loro senso di autostima e per il potere».



