Milano, edicolante si rifiuta di servire cliente con la maglietta «Odio Napoli»

«Odio Napoli». Scritto sulla maglietta e cantato in faccia all'edicolante. Quest'ultimo, Carlo, non ha battuto ciglio e nonostante lo snack lanciato addosso dallo sconosciuto ha mantenuto la calma: «Mi sono rifiutato di servirlo perché indossava quella scritta e ho detto a quell'uomo di rivolgersi a un altro collega. Come risposta mi ha cantato cori contro la mia città lanciandomi uno snack...». La storia è stata raccontata su Facebook da Carlo che lavora a Milano, più precisamente nell'edicola di Molino Dorino proprio dove le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena.



Con la stessa calma con la quale ha reagito alla provocazione, Carlo ha invitato l'hater di strada a un confronto pacifico e civile: «Mi dispiace per come la pensi ma sono qui per parlarne insieme e magari spiegarti che, nella vita, non bisogna generalizzare. Magari pubblicheremo insieme una foto a pace fatta...».

Ultimo aggiornamento: 11:42

