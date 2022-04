Oligarchi russi, sequestrato alle Fiji il superyacht Amedea di Kerimov: vale 325 milioni di dollari

Si chiama Amedea, misura 106 metri di lunghezza e vale 325 milioni di dollari. È il super Yacht sequestrato oggi, 14 aprile, nelle isole Fiji grazie alla cooperazione tra il governo locale Europa e Stati Uniti. L'imbarcazione è proprietà dell'oligarca russo Suleiman Kerimov, azionista di Gazprom considerato uno dei più stretti alleati di Vladimir Putin e finito nelle black list pr le sanzioni da parte degli Usa, dell'Unione Europea e della Gran Bretagna.

Stando ai dati di Marine Traffic, Amedea era arrivato nelle isole del Pacifico mercoledì 13 aprile dopo una lunga navigazione dal Messico, ed era ormeggiato prima di ricevere l'ok doganale. Dopo il sequestro, l'equipaggio è stato fermato per essere interrogato.

La cooperazione internazionale per il sequestro

L'operazione è stata diretta in cooprazione con l'ambasciata Usa e la delegazione della Ue che hanno allertato le Isole Fiji prima che l'Amadea arrivasse al molo di Lautoka Wharf.Il capo della polizia Sitiveni Qiliho, ha spiegato che lo stato insulare del Pacifico sta collaborando con i partner internazionali per applicare le sanzioni alla Russia. «Quando abbiamo appreso dell'arrivo dello yacht, abbiamo lavorato con i nostri partner per affrontare la situazione», ha spiegato, sottolineando che per le leggi locali ogni imbarcazione prima di attraccare deve avere l'autorizzazione di una serie di ministeri competenti.