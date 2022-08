Non solo successi. La vita di Olivia Newton-John, morta ieri a 73 anni in seguito a una lunga battaglia contro un tumore al seno, è stata anche costellata da tanti dolori. Come la misteriosa scomparsa dell'allora suo compagno, il cameraman Patrick McDermott, che ha perseguitato la cantante negli anni tra le insinuazioni che l'uomo avesse simulato la propria morte per sfuggire ai debiti.

La notte della scomparsa

Patrick McDermott, 48 anni, andò a pescare durante la notte con altre 22 persone il 30 giugno 2005, ma scomparve prima di tornare sulla terraferma senza che nessuno se ne accorgesse. Per quasi due decenni dopo, molti hanno affermato che si nascondesse in Messico, in fuga da debiti. Ma le ripetute cacce all'uomo da parte della polizia, dei media e degli investigatori privati ​​non sono mai state in grado di trovare alcuna prova conclusiva, nonostante i continui rapporti su di lui. «Non credo che sarò mai davvero in pace con questo - ammise Newton-John - Penso che ci sarà sempre un punto interrogativo».

Come si erano conosciuti

Olivia Newton-John incontrò McDermott dopo il suo divorzio nel 1995 dal primo marito Matt Lattanzi e iniziò una storia d'amore di nove anni con il cameraman. Newton-John era in un tour promozionale in Australia quando McDermott scomparve e passò un'altra settimana dopo la battuta di pesca finché non si accorse che se n'era andato. L'equipaggio del suo peschereccio aveva trovato le chiavi dell'auto, il passaporto e il portafoglio dell'americano a bordo della barca e la sua auto venne trovata parcheggiata al porto turistico di San Pedro a Los Angeles. McDermott era stato precedentemente sposato brevemente e aveva avuto un figlio, e un tribunale gli aveva recentemente ordinato di pagare 8mila dollari di mantenimento.



I debiti e gli avvistamenti in Messico

Mc Dermott aveva dichiarato bancarotta con debiti di oltre 30 mila dollari, per questo molti credono che abbia simulato la sua morte per scappare e ricominciare da capo. Un'inchiesta della Guardia Costiera ha ammesso di "non aver trovato alcuna prova di azione criminale, suicidio, incidente o bufala nella scomparsa di McDermott". Un'indagine di tre anni sul peschereccio "Freedom" ha rilevato che non ha effettuato alcun conteggio dei capi il giorno del viaggio, facendo passare inosservata la scomparsa di McDermott. Entrambe le sonde hanno concluso che McDermott è stato probabilmente perso in mare durante la notte. Ma testimoni oculari hanno continuato a riferire di averlo visto in giro per il Messico, dove si diceva che vivesse su uno yacht al largo di Sayulita e Acapulco. Le compagnie televisive hanno inviato ripetutamente squadre di troupe cinematografiche sotto copertura e investigatori privati ​​a cercarlo e hanno creato sofisticate trappole per siti Web online per rintracciarlo.

La fotografia pubblicata nel 2017

Un investigatore John Nazarian ha insistito nel 2016: "Si dice che fosse con un cittadino tedesco. Ho parlato con le persone lì. "La ragazza con cui viaggiava aveva un accento tedesco. "Per arrivare alla conclusione che è caduto dalla barca, e presumibilmente nessuno l'ha visto cadere dalla barca, è la cosa più assurda che abbia mai sentito in vita mia." Tuttavia, tutte le cacce all'uomo si sono rivelate infruttuose e McDermott è rimasto sfuggente. Le fotografie di un uomo e di una donna che si dicesse fossero McDermott e la sua nuova amante in Messico sono state pubblicate nel 2017 dalla rivista New Idea. Ma le affermazioni sono state annullate settimane dopo, quando una coppia canadese si è fatta avanti per dire che erano le persone nella fotografia.



Olivia Newton-John si è lasciata alle spalle la tragedia per andare avanti con la vita, incontrando il futuro marito John Easterling e sposandolo durante un rituale Inca in Perù nel 2008. Ma il mistero ha continuato a perseguitarla negli anni che seguirono, sebbene si fosse rassegnata al fatto che McDermott fosse molto probabilmente morto. «Si è perso in mare e nessuno sa davvero cosa sia successo", ha detto Newton-John a 60 Minutes nel 2016. «È umano chiedersi. Perché ogni volta che attraversi momenti difficili, ci sono sempre quelle preoccupazioni. Quelle sono le cose nella vita che devi accettare e lasciar andare. Naturalmente le domande sorgono sempre e questo è umano. Ma sai, io vivo ancora».