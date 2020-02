Oliviero Toscani choc sul Morandi: «A chi interessa che caschi un ponte?». Polemiche e accuse

«Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola»; è polemica per la frase choc di Oliviero Toscani durante la trasmissione radio

«43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto», la replica immediata di Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi. La polemica nasce parlando delle polemiche scatenate dalla fotografia che ritrae Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine al centro culturale fondato dai Benetton e Toscani.



«Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi qualche nuova pensata, ogni tanto qualcuno usa i nostri morti per mettersi in mostra o per comunicare idiozie - afferma Possetti in una nota - stasera ho sentito registrate delle esternazioni, inopportune e confuse di Toscani, ovviamente a lui potrà non interessare che sia caduto un ponte in Italia nel 2018, potrebbe essere che lui viaggi sempre in elicottero, in effetti passare su un ponte francamente è un pò da 'plebeì, purtroppo tanti italiani ci viaggiano ogni giorno e qualche persona sotto quel ponte ci è rimasta per sempre, certamente non per qualche strano fulmine vagante, 43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto».

Le reazioni. «Siamo abituati alle uscite provocatorie di Toscani, è il marchio della sua comunicazione, ma a tutto c'è un limite. Quanto accaduto conferma sempre di più la necessità che su questo tema il governo non abbia tentennamenti e agisca rapidamente per revocare le concessioni ad Aspi. Lo dobbiamo ai familiari delle vittime del Ponte Morandi, ai quali vanno il mio rispetto e la mia solidarietà», scrive il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi.





«Toscani vergognati, neanche pensarle certe cose», dice Matteo Salvini in diretta su Facebook. «A proposito di miseria umana, parlo di Toscani - ha aggiunto il leader della Lega - Finché insulta Salvini, è uno sport praticato da tanti. Però come fa uno a dire, con decine di morti per il crollo del ponte Morandi 'A chi volete che interessi del crollo di un pontè? È come assolvere qualcuno che non ha fatto il suo dovere..». E ha concluso: «Spero che Toscani abbia un minimo di dignità per chiedere scusa ai parenti delle vittime».

