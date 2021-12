Omicron, la regina Elisabetta ha deciso: «Niente pranzo di Natale per precauzione»

La regina Elisabetta ha deciso di annullare il pranzo prenatalizio della sua famiglia per precauzione. L'aumento improvviso di contagi Covid, a causa della nuova variante Omicron, ha spinto la regina ad annullare il classico appuntamento natalizio.

Stando a quanto riportato ieri dal tabloid Sun, si stava organizzando un evento in grande stile con circa 50 invitati per la festa, fra cui il principe Carlo e Camilla. Già l'anno scorso il pranzo era stato cancellato a causa del Covid. In questo caso sono state sicuramente seguite le indicazioni arrivate durante la conferenza stampa di ieri dal premier Boris Johnson e in particolare dal Chief medical officer dell'Inghilterra, Chris Whitty, che aveva invitato a ridurre i contatti sociali e familiari durante le festività. Il professor Whitty ha ribadito anche oggi l'indicazione, affermando di avere fiducia nei cittadini.

La decisione arriva il giorno dopo che il Regno Unito ha registrato il record negativo di 78.610 casi nelle 24 ore precedenti, suscitando timori di un numero elevato di ricoveri ospedalieri durante le festività natalizie. Per arginare la minaccia, l'ufficiale medico capo del paese Chris Whitty ha consigliato alla popolazione di limitare le proprie interazioni sociali nel periodo che precede il 25 dicembre.

Altrove, David Nabarro, inviato Covid dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha affermato che il servizio sanitario nazionale si trova in una situazione di emergenza, aggiungendo di essere più preoccupato ora che in qualsiasi altra fase della pandemia. La domanda per i test Covid-19 è aumentata, con l'avvento della variante Omicron, e ha superato l'offerta, con i test che non sono disponibili online per il quarto giorno consecutivo.