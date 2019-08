Open Arms, l'appello di Chef Rubio: «Fate attraccare la nave subito!»

LEGGI ANCHE

«Come fate - scrive Rubio, likando la storia della 18enne Hikma, reduce da 3 anni di torture in- a non credere a priori a queste cose disumane? Come potete convincervi delle stronzate che vi raccontate? Come potete odiare così tanto la vita e chi cerca la felicità che voi non potrete mai comprendere?».È questo l'appello lanciato da Rubio che nei giorni scorsi era stato a Lampedusa per aiutare, con Richard Gere , i migranti sulla nave Open Arms. «State mandando a fondo un'isola che pensate essere vostra ma che è semplicemente se stessa», scrive lo chef.