Brasile, orfani sfilano in passerella per essere adottati: scoppia la polemica

Hanno dai 4 ai 17 anni e sono orfani in cerca di una famiglia che li adotti. Sono i ragazzi che hanno sfilato in passerella del centro commerciale di Cuiabà, nel cuore del Brasile, scatenando le polemiche. Si sono messi in mostra davanti a un pubblico di potenziali genitori. L'iniziativa benefica, tuttavia, ha diviso l'opinione pubblica del Paese.I minori sono paragonati a cani da mostra o schiavi all'asta, come suggerirebbero le immagini pubblicate dal "Daily Mail" . Un bell'aspetto, un viso simpatico potrebbero essere criteri di scelta? Se lo sono chiesto in molti. Il candidato alle presidenziali Guillermo Boulos ha descritto l’evento come “incredibile perversità” e con “effetti devastanti”. «Una sfilata che sembra una vecchia fiera degli schiavi, dove i signori guardavano i denti degli africani e ne verificavano la corporatura robusta per poi negoziarne il prezzo», ha commentato l’avvocato Eduardo Mahlon.L'ex deputata Manuela d’Avila ha condannato l'esposizione dei bambini in passerella: «Sono pieni di sogni e desideri, in cerca di approvazione dopo la sfilata; come se per amare un bambino dovessimo ammirarli fisicamente». Gli organizzatori, però, difendono la sfilata. La presidente La Ramalho ha detto che questa iniziativa servirebbe è un'occasione di incontro e dà ai futuri genitori la possibilità di conoscere le modalità di adozione e ai bambini di trascorrere una giornata diversa. Prima di salire in passerella i piccoli sono stati vestiti, truccati da esperti del settore e si sono divertiti.Sembra che l'evento fosse stato autorizzato dal Giudice minorile Gleide Bispo Santos ottenendo il sostegno della Commissione per l’infanzia e la gioventù della OAB nel Mato Grosso. Non è la prima volta che accade. In una precedente sfilata l'obiettivo era stato raggiunto in minima parte perché solo due bambini erano riusciti a trovare una famiglia.