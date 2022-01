Orietta Berti, il tenero annuncio a Verissimo: «Diventerò nonna, ma non me ne ero accorta»

Inizio anno più che lieto per Orietta Berti. Ospite ieri a Verissimo, la cantante ha annunciato di diventare nuovamente nonna. «Io non mi sono accorta di nulla in questi mesi, anche perché mia nuora la vedo poco, viene sempre vestita con il giubbotto e non si vedeva il pancino che cresceva. Sono molto contenta». Sarà dunque nonna bis di una seconda nipotina.

«Non so ancora quale nome le daranno i suoi genitori, ma sicuramente da parte di Otis si cercherà nuovamente di rispettare la nostra usanza della O. Quali possibilità ci sono? Olimpia no, abbiamo già un cane che si chiama così…», ha poi aggiunto la cantante.