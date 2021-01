Orologio dell'apocalisse, resta invariato il countdown: 100 “secondi” alla fine del mondo

Il Doomsday Clock - il famigerato Orologio dell'apocalisse - resta, nonostante il Covid, a meno di due minuti dallo scadere, secondo la rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago. Gli esperti hanno svelato infatti il loro aggiornamento per il 2021 nel corso della conferenza annuale "Doomsday Clock" dopo un anno segnato dalla pandemia, dai disordini civili e dalle minacce di guerre. L'anno scorso l'orologio era stato impostato a soli 100 secondi dalla mezzanotte - la mezzanotte simboleggia l'ipotetica fine del mondo - e l'orologio nel 2021 è rimasto allo stesso orario. Sempre 100 secondi. ​Quest'anno l'annuncio è stato dato tramite una conferenzas su Zoom.

Si spiega nel documento: "L'umanità continua a soffrire mentre la pandemia di Covid si diffonde in tutto il mondo. Solo nel 2020 il virus ha ucciso 1,7 milioni di persone e ne ha contagiate almeno altre 70 milioni. La pandemia ha rivelato quanto i paesi e il sistema internazionale siano impreparati a gestire le emergenze globali. In questo momento di crisi i governi hanno troppo spesso abdicato alla responsabilità, ignorato i pareri scientifici, non hanno collaborato o comunicato in modo efficace e, quindi, non sono riusciti a proteggere la salute e il benessere dei cittadini".

Quest'anno, per motivare il mancato allontanamento dalla mezzanotte, gli esperti del Bulletin hanno poi citato l'erosione della fiducia nella scienza, la diffusione delle teorie del complotto e la mancanza di volontà politica di affrontare i problemi.

I relatori hanno anche espresso preoccupazione per la modernizzazione dell'arsenale nucleare mondiale, ma sono stati lieti di vedere il presidente Joe Biden aderire di nuovo all'accordo di Parigi sul clima. Anche il cambiamento climatico e il riscaldamento globale hanno pesato sulla decisione. Gli scienziati sperano che questo annuncio serva come un campanello d'allarme sui pericoli della "fine della civiltà".

Che cosa è il Doomsday Clock

L'Orologio dell'apocalisse (o Doomsday Clock) è un'idea, del 1947, degli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago che consiste in un orologio metaforico che misura il pericolo di una ipotetica fine del mondo a cui l'umanità è sottoposta.

