​Oroscopo 2020 di Branko: Ariete. Caro amico Ariete, “Amore e Guerra”. Nel nuovo anno le stelle seguono percorsi tracciati da un pennello rosso fuoco, il tuo colore preferito, che è quello della passione e delle battaglie. Avrai a volontà eros, amore, sfide e competizione dove potrai misurare i tuoi meriti e il tuo valore, come un cavaliere medioevale che incrocia il suo ferro per il potere, il regno o il cuore della persona amata. Non sarà facile vincere, contro di te ci sono dei pianeti molto... Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA