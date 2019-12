L'Oroscopo di Branko per il 2020: l'inserto speciale in edicola con Il Mattino

Come sarà il 2020? Quale sarà il segno più fortunato? Domani in edicola con il Mattino troverete l'inserto speciale di cinque pagine con il consueto e attesissimo Oroscopo di Branko. Il più celebre astrologo italiano racconterà segno per segno cosa ci aspetta nel nuovo anno: amore, soldi, lavoro.



« Dopo un anno dal percorso accidentato prepariamoci ai grandi eventi mondiali che le stelle delineano. Straordinario il campo della ricerca, novità dal cosmo emozionanti. L’Italia deve approfittare di Saturno per cambiare alcune regole », spiega Branko.



Dall'Ariete, primo segno dell'oroscopo, fino ai Pesci: ecco cosa vi riserva l'anno prossimo secondo l'autore oggi in libreria con "Branko 2019, calendario astrologico" edito da Mondadori.