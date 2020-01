​Oroscopo 2020 di Branko: Sagittario. Caro amico Sagittario, sei figlio di Giove, allegro ed esuberante, ingenuo e fortunato. Nel cielo hai sempre una stella che rende la tua vita piacevole. Anche nel 2020 è il tuo protettore celeste a occuparsi del tuo benessere, e dal vicino Capricorno accanto a Saturno e Plutone si impegna a migliorare la tua situazione pratica. Il cielo s’impegna a riempire il tuo portafogli, tu devi solo stare attento a non lanciarti in affari bislacchi, quest’anno Mercurio non ti... Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA