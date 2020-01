Oroscopo 2020 di Branko: Toro. Caro amico Toro, abbiamo il piacere di annunciarti che nel nuovo anno le arpe eoliche astrali suoneranno per te una musica molto gradita: il tintinnio delle monete d’oro che andranno a riempire il tuo forziere! Urano nel cielo continua a spingerti al rinnovamento ma nel 2020 ciò che hai seminato nei due anni passati giunge a maturazione e ricche messi potranno essere mietute. Giove accanto a Saturno e Plutone in Capricorno, segno ben sollecitato da Urano, indica veri colpi di fortuna in... Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 15:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA