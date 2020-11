Oroscopo 2021 Paolo Fox: «Non sarà un anno facile». Ecco le previsioni segno per segno

Il 2020 non è ancora finito ma già si guarda a come sarà il prossimo anno. Sono molti che ripongono speranze nel 2021 e Paolo Fox ha dato qualche anticipazione nel suo oroscopo su come sarà l'anno in arrivo a Il Corriere della Sera. Il prossimo anno, spiega l'astrologo, non sarà facile, la presenza di Giove e Saturno in Acquario porterà difficoltà con un picco attorno all’11 febbraio, mese che potrà cambiare il destino di molti.

ARIETE. Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per i nati del segno, ma dopo due anni complicati è arrivato il momento di iniziare a pensare a nuovi progetti, qualcosa di innovativo. Nel 2021 si potrebbe assistere a un rinnovamento importante.

TORO. Il nuovo anno porterà qualche uscita di troppo, sarà bene fare attenzione alle spese e agli sprechi. Evitate i rapporti inutili e superflui, cercate di concentrarvi su cose concrete.

GEMELLI. Il 2021 parla di progressi in tutti i campi della vita, sfera sentimentale compresa. Giove sarà favorevole e aiuterà il recupero.

CANCRO. Saturno non è più opposto. Molti saranno costretti a ripartire da zero, ma entro l'estate potrebbero arrivare delle conferme e si potrà ricominciare con maggiore speranza.

LEONE. Già dalla fine del 2020 i nati del segno hanno dovuto affrontare situazioni nuove. Il 2021 sarà un anno di conservazione, meglio non fare passi azzardati, evitare competizioni e progetti faraonici. L'invito è quello a ridimensionare tutto e dimostrare fermezza.

VERGINE. Nessun colpo di scena nel 2021, continuate i percorsi già tracciati. In estate alcuni dovranno dissipare dei dubbi in amore.

BILANCIA. Sta finendo un periodo di interregno in cui è stato necessario cambiare mansioni, ruolo, orari. Il 2021 porta stabilità, conferme e grinta.

SCORPIONE. Sarà difficile mantenere i nervi saldi. Il 2021 sarà un anno di ribellione che però andrà gestita con cura. Possibili cambiamenti sul lavoro.

SAGITTARIO. Ripartiranno nel 2021 molti progetti che sono rimasti bloccati, non solo a livello lavorativo ma anche sentimentale. Per i nati del segno torna la creatività.

CAPRICORNO. Gli anni di crisi servono anche per maturare una profonda consapevolezza di se stessi: non mancheranno affermazioni e consensi, progetti di rilievo.

ACQUARIO. Il desiderio di cambiare sarà forte e vi porterà ad avere anche un nuovo stile di vita, per scelta o per destino. Non abbiate paura del cambiamento, troverete molti nuovi punti di riferimento.

PESCI. Inizia un biennio di grande forza, non senza soddisfazioni. Il 2021 è l’anno di rimessa in gioco. Anche dopo una recente separazione.

Ultimo aggiornamento: 15:57

