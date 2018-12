Oroscopo di Branko 2019: Scorpione

Lunedì 31 Dicembre 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2018 17:38

Caro amico Scorpione,dopo un anno trascorso in compagnia dell’ottimismo di Giove, ti ritrovi un 2019 che disegna il panorama in cui dovrai agire. Abbiamo usato il termine “agire” perché il nuovo cielo ti invita a intervenire. Entra a regime da marzo il transito dell’elettrico Urano in Toro, che ti spinge all’azione perché crea imprevisti. Nei prossimi dodici mesi hai ottimi alleati, c’è sempre il magico Nettuno che dipinge in cento sfumature d’azzurro il tuo mondo emotivo; lo stesso Giove non ti abbandona, ma dal Sagittario si occupa delle tue finanze, dei tuoi immobili. Infine c’è Mercurio, stella degli affari e della comunicazione, che quest’anno preferisce i segni d’acqua e quindi ti garantisce capacità di cavartela. Giorno chiave, Mercoledì 4 dicembre, con Sole in Sagittario, Luna in Pesci, Marte e Mercurio nel tuo cielo, Venere, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, Nettuno in Pesci.Il nuovo Urano va a toccare la tua vita affettiva, che tutto sarà tranne che noiosa. Per te, a volte imprigionato in situazioni difficili, che ti intrigano ma ti fanno soffrire, questo cielo si incarica di dare una bella smossa. Non sempre sarà facile, perché saranno gli altri a dettare le regole, in alcuni casi a metterti all’angolo per costringerti ad affrontare vecchi nodi; non svicolare. Ci sono diverse buone occasioni per fare nuovi incontri struggenti. La prima parte dell’anno è molto sexy e contrastata, in maggio e giugno la molla erotica è forte. Ti raccomandiamo però una certa prudenza in luglio e agosto, soprattutto se hai accanto una persona a cui tieni pensaci due volte prima di rovinare tutto. Da settembre in poi il cielo si rischiara moltissimo. Fine anno con Marte terribilmente sexy.Come ti abbiamo già annunciato, il nuovo Giove è ottimo per la vita pratica. La concorrenza che ti ha sfidato l’anno scorso non si rifà sotto con altrettanta aggressività nel 2019, e anche se gli imprevisti non mancheranno, hai le energie che servono per combattere e vincere. Ci sono soltanto due periodi delicati, fra febbraio e marzo e in piena estate, in cui potresti subire degli attacchi diretti, ma tu hai le armi stellari. Agisci con astuzia ed evita soprattutto in agosto il corpo a corpo, da settembre in poi il panorama professionale è eccellente, rimanda le decisioni più importanti a dopo le vacanze. Ti suggeriamo di curare la parte informatica del tuo lavoro, Urano è il pianeta della tecnologia e in questo momento sei esposto ad attacchi hacker. Denaro in entrata.Marte, stella della salute e tuo protettore, ha un corso regolare e quindi non ti sottopone a stress prolungati. A parte i periodi già segnalati, riesci a recuperare in fretta. Possibili buoni risultati per gli sportivi del segno, il movimento fisico è sempre consigliato - forse devi ancora smaltire qualche chilo in più - ma ci vuole cautela, non escludiamo del tutto la possibilità di infortuni. Queste stelle così stimolanti infatti rischiano di stressarti, la tensione si concentra sullo stomaco e sulla gola, possibile reflusso gastroesofageo, attacchi di tachicardia, ipertensione. Eros vivace e divertente, viaggi favoriti.