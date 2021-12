L'oroscopo di Paolo Fox del 2022: le previsioni del nuovo anno, segno per segno

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per il nuovo anno. Paolo Fox all'interno de “I Fatti vostri” su RaiDue ha regalato ai telespettatori l'oroscopo segno per segno per il 2022. Molti segni in ripresa per l'anno che verrà se paragonati con lo scorso anno, con Ariete, Scorpione e Capricorno in testa.

ARIETE - Un segno da festeggiare. Alcuni progetti in realtà sono già partiti, ma dal 24 maggio al 28 ottobre ci sarà il favorevole ingresso di Giove. Mese importante per l'amore maggio e tra maggio e giugno buone notizie per il lavoro. Si inizia bassi, ma poi la situazione migliora.

BILANCIA – Si parte con qualche dubbio in amore, ma poi si recupera progressivamente. Per l'amore a marzo c'è un'ottima posizione di Venere, ma sono mesi favorevoli anche giugno e luglio. Per quanto riguardo il lavoro, risolvere le problematiche prima di aprile

TORO – Cambiamenti nel lavoro grazie a Urano, da tempo nel segno. I cambianti possono arrivare per specifica richiesta o su proposta. Luglio mese importante per le relazioni d'amore, da tenere sempre sott'occhio invece le spese.

GEMELLI – Si parte con un Giove in una posizione un po' particolare, che diventa favorevole fra maggio e ottobre. Aprile ottimo mese per i sentimenti e per il lavoro. Dopo il 23 di giugno potrebbe arrivare un'ottima notizia.

CANCRO – I nati sotto questo segno chiudono l'anno con forte perplessità, con qualche disguido a livello sentimentale e lavorativo, ma da aprile le cose miglioreranno. Non fare passi falsi dal punto di vista legale e per quanto riguarda la fortuna, Venere è in ottima posizione dal 5 luglio.

LEONE – Un anno particolare che inizia un po' sottotono. Prima di maggio attenzione a livello sentimentale e professionale. Nel 2021 avete lottato contro un saturno opposto e avete vinto, ora è il momento di guadagnare anche sotto l'aspetto economico

VERGINE – All'inizio dell'anno sarete capricciosi con Giove opposto, ma da maggio metterete in chiaro le cose. Alcuni lo scorso anno hanno tralasciato l'amore, che invece nel 20221 ha ottime prospettive da febbraio. Altro mese importante quello di giugno, propizio per chi vuole sposarsi o convivere. Non aprite dispute o vertenze sul lavoro fra gennaio e febbraio.

SCORPIONE - Sarà un anno di favore, dato sopratutto da Giove. Ottimo anno dal punto di vista sentimentale, tranne giugno, e anche dal punto di vista lavorativo a partire da luglio, periodo di grandi soddisfazioni.

SAGITTARIO – Si parte bassi, ci vuole un po' di attenzione nella relazioni. Poi da maggio e giugno tutto cambia, ci si rimette in pista. L'estate porta grandi novità.

CAPRICORNO – Superstar anche questo anno almeno fino ad aprile, da maggio dovete mettere qualcosa in discussione sul lavoro. Ci sarà un piccolo braccio di ferro anche nelle relazione, m non conviene alzare troppo il tiro.

ACQUARIO – Si parte molto bene con i sentimenti e a marzo Venere sarà nel segno. Aprile ottimo per gli incontri, tutta la prima parte dell'anno favorevole per il lavoro. Saturno, che rappresenta i soldi, resta nel segno ma bisogna comunque risparmiare un po'...

PESCI - Giove ha già iniziato il suo transito. Questo non garantisce fortuna ma regala indicazioni utili per il futuro. Ad aprile venere nel segno a maggio Giove favorevole. Grande periodo, ma non cercate di riportare in vita relazioni ormai finite...