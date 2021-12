Oroscopo di Paolo Fox, weekend del 18-19 dicembre: ecco i segni favoriti dalle stelle

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 18-19 dicembre, il primo del mese. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti indicano le opportunità sul lavoro nei sentimenti, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Questo periodo è ideale per avere dei confronti anche se sul lavoro state attraversando una fase di confuzione, state sereni però che le attività migliorano. Sabato tensioni sentimentali in atto.

TORO. L'amore è interessante nel weekend, anche se parte sottotono, gli innamorati potranno vivere delle giornate interessanti. Buoni sviluppi sul futuro professionale.

GEMELLI. La Luna è nel segno, ma purtroppo non vi risparmia problemi e discussioni. Molti di voi sono insofferenti sul lavoro. Nella giornata di sabato bene per i sentimenti.

CANCRO. In amore occorre pazienza nel corso di questo fine settimana quando vi converrà recuperare energia. Sabato la Luna entra nel segno.

LEONE. In questo periodo sono favoriti i confronti. L'oroscopo nelle giornate di sabato e domenica invita a lasciarsi andare all'amore, potrebbero esserci anche nuove storie in arrivo.

VERGINE. Alcuni potrebbero ricevere una proposta d’amore fattibile, ma fate attenzione alla Luna opposta nella giornata di sabato. Potrebbe nascere nervosismo sul lavoro, cercate di concedervi un po' di relax.

BILANCIA. Bene l’amore nel fine settimana con una Luna positiva. Sabato però sarà meglio non fare il passo più lungo della gamba. Calma e sangue freddo sul lavoro.

SCORPIONE. Momento propizio per i nuovi incontri, i nati del segno si sentono finalmente meglio e stanno ritrovando l'energia che era venuta meno. La Luna nel segno aiuta il recupero.

SAGITTARIO. In amore alcuni di voi stanno vivendo una situazione strana. Nel fine settimana la Luna è contraria, cercate di parlare solo se è strettamente necessario.

CAPRICORNO. I nati del segno possono finalmente affrontare i problemi che sono comparsi ultimamente. Sul lavoro state accusando una grande stanchezza, ma i vostri sforzi saranno premiati.

ACQUARIO. La Luna è favorevole nel fine settimana e questo porta una grande voglia di cambiare vita. Sabato sarà giornata di recupero in previsione di un nuovo anno decisamente piacevole.

PESCI. Qualcosa non va in amore, per alcuni sarebbe meglio prendersi una pausa. Nella giornata di sabato la tensione in aumento, cercate di evitare fonti di stress.