L'orso apre la portiera dell'auto e si mette al volante: il video è incredibile

In California un orso ha aperto la portiera di un'auto e si è messo al volante come se l'automobile fosse sua, generando stupore e paura tra le persone che hanno registrato la scena.



Il video, che circola sul web, è stato girato nella città di Kings Beach, e mostra l'animale che con disinvoltura si avvicina a un veicolo e senza alcuna difficoltà apre la portiera, entra e vi si chiude dentro.







Poco dopo, nelle immagini compare un membro della famiglia proprietaria dell'auto, che tenta più volte di aprire la portiera per dar modo all'orso di uscire dall'abitacolo.



Dopo alcuni tentativi, il giovane riesce nel suo intento e l'orso dopo essere uscito dal veicolo si trattiene ancora un po' per un giro di perlustrazione intorno all'auto e poi si allontana. © RIPRODUZIONE RISERVATA